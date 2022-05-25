Кулеба назвал три пункта, по которым Украина не пойдет на компромисс с Россией

Украина никогда не отказывалась от продолжения переговоров с Россией, но отказывалась принимать "российские ультиматумы". Кроме того, есть вопросы по которым наша страна никогда не пойдет на компромисс. А продолжать переговоры, пока РФ усиливает наступление на Донбассе, невозможно.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет Daily Sabah.
По его словам, после встречи в Стамбуле украинская сторона увидела, что Россия продолжает использовать язык ультиматумов и не готова к решению. Также, когда Россия усилила наступление на Донбассе, Киев увидел, что русские выбрали войну, а не мир.
"Как можно говорить о переговорах, развязывая масштабную наступательную операцию в районе Донбасса, где идет самая масштабная война в Европе со времен Второй мировой войны?", – спросил Кулеба.
На какие "компромиссы" Украина никогда не согласится
Глава МИД уверен, что Россия должна искать решения, основанные на взаимном уважении, а не на ультиматумах и показать, что она предпочитает дипломатию войне.
Министр также добавил, что цель Киеве – "как можно скорее закончить войну победой Украины".
Кулеба назвал три пункта, по которым Украина никогда не пойдет на компромисс.
"Даже если полмира нападет на нас и заставит нас пойти на уступки, мы этого не сделаем", — объяснил министр.
Среди этих пунктов:
- территориальная целостность Украины;
- российские солдаты должны полностью покинуть территорию Украины;
- украинский народ, а не Россия, будет определять внешнюю политику Украины.
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