Кулеба назвал три пункта, по которым Украина не пойдет на компромисс с Россией

Министр также объяснил, почему переговоры зашли в тупик

Дмитрий Кулеба оценил возможность дальнейших переговоров с Россией. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина никогда не отказывалась от продолжения переговоров с Россией, но отказывалась принимать "российские ультиматумы". Кроме того, есть вопросы по которым наша страна никогда не пойдет на компромисс. А продолжать переговоры, пока РФ усиливает наступление на Донбассе, невозможно.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет Daily Sabah.

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По его словам, после встречи в Стамбуле украинская сторона увидела, что Россия продолжает использовать язык ультиматумов и не готова к решению. Также, когда Россия усилила наступление на Донбассе, Киев увидел, что русские выбрали войну, а не мир.

"Как можно говорить о переговорах, развязывая масштабную наступательную операцию в районе Донбасса, где идет самая масштабная война в Европе со времен Второй мировой войны?", – спросил Кулеба.

На какие "компромиссы" Украина никогда не согласится

Глава МИД уверен, что Россия должна искать решения, основанные на взаимном уважении, а не на ультиматумах и показать, что она предпочитает дипломатию войне.

Министр также добавил, что цель Киеве – "как можно скорее закончить войну победой Украины".

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Кулеба назвал три пункта, по которым Украина никогда не пойдет на компромисс.

"Даже если полмира нападет на нас и заставит нас пойти на уступки, мы этого не сделаем", — объяснил министр.

Среди этих пунктов:

территориальная целостность Украины;

российские солдаты должны полностью покинуть территорию Украины;

украинский народ, а не Россия, будет определять внешнюю политику Украины.

Ранее сайт "Сегодня" писал, когда может состояться новый раунд переговоров и возможна ли встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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В то же время, Зеленский назвал три главных вопроса к Путину, которые будут обсуждаться на переговорах.