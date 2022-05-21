Зеленский назвал три главных вопроса к Путину на сегодня

По словам главы государства, встреча с президентом РФ зависит от времени

Владимир Зеленский рассказал о возможной встрече с Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным зависит от времени. По его словам, сейчас цели меняются. Но будут решаться вопросы по поводу обмена, деоккупации и завершения войны.

Об этом глава государства рассказал в интервью в эфире YouTube-канала "Украина 24".

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"Все зависит от момента, когда мы будем встречаться. Цель меняется, как и гибридная война и гибридные встречи. К примеру, если бы сегодня встречались, то мы знаем, что оккупировано, а что нет. Если мы будем встречаться через два месяца, то мы не знаем, в каком состоянии будет все. Будут решаться вопросы по поводу обмена, деоккупации и завершения войны. Но многие вещи зависят от России", – сказал Зеленский.

По словам президента, у Украины есть желание и свои цели. Мы хотим возвращение территорий и закончить эту войну. Но как это будет и когда – зависит от времени.

Зеленский уверен, что разговор Украины и РФ точно состоится, но пока неизвестно, в каком формате: с посредниками или без, в широком кругу или двусторонняя встреча.

Глава государства заявил, что сейчас важно, чтобы был документ, который определил бы гарантии безопасности Украины без России. Такой документ разработан.

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"Мы как украинцы многого хотим, они, как европейцы, сильно скептичны. На сегодня цель – отдельный договор, и он сейчас рассматривается. Что будет после подписания договора – мы посмотрим", – подчеркнул Зеленский.

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