Переговоры не разорваны! Подоляк четко объяснил ситуацию с РФ

Советник главы ОПУ озвучил условия для возобновления диалога с Кремлем

Подоляк рассказал, будут ли продолжены переговоры с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина может возобновить переговоры с Россией об окончании боевых действий, если Кремль начнет "адекватнее смотреть на окружающий мир".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины, участник переговоров с РФ Михаил Подоляк в эфире проекта FREEДОМ на Youtube-канале "Україна 24".

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"Переговоры сегодня приостановлены. Они не закончены, никто не выходил из переговорного процесса как такового – это тоже надо понимать, потому что есть много спекуляций. Есть очень странное поведение российской стороны, которая периодически что-то говорит. Она живет в своем виртуальном мире... Они сами себе что-то "рисуют" – мы тут выставили какие-то предложения, нас не приняли... Всего этого на самом деле нет. Чтобы понимать Россию, нужно понять – 90% того, что они сообщают, это ложь. Сами придумывают, сами на это отвечают", – заявил Подоляк.

Советник главы ОПУ напомнил, что Украина изложила свои позиции в Стамбульском коммюнике.

"Мы после Стамбула уже имели и результаты нахождения российских войск в Киевской области, и поведение россиян на востоке Украины, прежде всего – в Мариуполе... Мы имеем сегодня их мерзкое поведение, когда какие-то их мелкие крысы приезжают в Херсон и делают заявления, что Херсон будет территорией России... Мы имеем пласт крайне отвратительного поведения РФ, которая является неадекватной в восприятии себя самой", – подчеркнул он.

По словам советника главы ОПУ, такая позиция РФ "существенно меняет переговорный фон".

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Подоляк также напомнил заявление так называемого "главы Крыма", коллаборанта Сергея Аксенова о том, что Херсон и Запорожье будут присоединены к России.

"Когда они перестанут юзать этих субьектов уголовного права, которые должны находиться по 10-15 лет в тюрьме, перестанут их делать публичными спикерами, тогда мы выйдем дальше на нормальный переговорный процесс", – объяснил он.

Зеленский высказался о переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что окончание войны Украины с Россией будет "гибридным" – точка должна быть поставлена как на поле боя, так и за столом переговоров.

"Победа точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом. Есть некоторые вещи, которые кроме стола переговоров мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а Российская Федерация хочет ничего не отдать", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что для Украины победой в войне с Россией на сегодняшний день стало бы возвращение к линиям разграничения, которые существовали до 24 февраля.