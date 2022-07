Кулеба обсудил с Канадой новые методы давления на Москву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Канады Мелани Жоли возможности усиления санкци й против России.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

I spoke with my Canadian counterpart and friend @MelanieJoly who informed me on the outcomes of the NATO summit in Madrid. We discussed steps to ramp up sanctions pressure on Russia and coordinated positions ahead of the G20 Foreign Ministers meeting.