Лисичанск и Северодонецк обесточены после авиаударов и артобстрелов оккупантов – Гайдай

Аварийные бригады отправятся на обследование мест обстрелов, как только это будет безопасно

Из-за ударов были оборваны линии электропередачи / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли Лисичанск и Северодонецк Луганской область. Из-за авиаударов были оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. В результате города остались без электроэнергии.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Применена артиллерия, нанесены авиаудары. О количестве разрушений жилого фонда будет уведомлено отдельно. Однако снова разрушение объектов критической инфраструктуры – оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Как следствие, исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке. Как только ситуация будет разрешена, аварийные бригады отправятся на обследование", – говорится в сообщении.

Из-за обстрелов оккупантами Привольного погибли дети

Российские оккупанты 7 мая в Луганской области обстреляли из "Градов" город Приволье, погибли двое детей, еще два ребенка и пожилая женщина получили тяжелые ранения.

"После обеда орки из "Градов" обстреляли жилой сектор Приволья. Снаряды прилетели в дома. После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет нашли без признаков жизни. Еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили ранения", – написал Гайдай.

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