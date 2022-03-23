Макрон час убеждал Путина прекратить войну в Украине

Телефонный разговор состоялся по инициативе президента Франции

Эммануэль Макрон поговорил с Владимиром Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон 22 марта провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Французский лидер час обсуждал прекращение огня в нашей стране, но так и не смог договориться.

Об этом сообщает издание Le Figaro, ссылаясь на заявление Елисейского дворца.

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"Нет другого выхода, кроме прекращения огня и добросовестных переговоров между Россией и Украиной. Президент республики стоит рядом с Украиной", – сказано в заявлении.

Стоит отметить, что разговор состоялся по инициативе Макрона.

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Зеленский обсудил с Макроном освобождение украинских территорий

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор был о взаимодействии, поиске решения для мира, освобождении украинских территорий и спасении людей. Об этом Зеленский сообщил во время обращения к украинцам.

"Уверен, вы понимаете, что переговоры не являются простыми и приятными. Но они нужны. Ибо это – о жизни. Украина всегда искала мирное решение. Тем более, мы заинтересованы в мире сейчас. Потому что мы считаем каждого убитого. Потому что для нас важна каждая разрушенная семья, каждый разрушенный дом. Потому что мы – украинцы, и для нас человек – бесценен", — сказал президент.

Путин выдвинул шесть условий для встречи с Зеленским

В Турции ведут подготовку к возможным переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Здесь знают и условия, при которых военный преступник из Москвы согласится поговорить с лидером Украины. Только вот пока вопрос, пойдет ли на эти условия Киев. Их назвал журналистам спикер президента Турции Ибрагим Калын.

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Первое, что, по словам пресс-секретаря Реджепа Тайипа Эрдогана требует от Зеленского хозяин Кремля – отказ Украины от Крыма и Донбасса.

" В основном обсуждаются шесть тем. Первая – это нейтралитет Украины, то есть ее отказ от членства в НАТО. Во-вторых, разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели. В-третьих, процесс, который российская сторона называет "деназификацией". В-четвертых, устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине. Понятно, что был достигнут некоторый прогресс по первым четырем статьям продолжающихся переговоров. Пока рано говорить о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано. Два самых сложных вопроса стоят перед нами как пункты 5 и 6. Это вопросы статуса Донбасса и Крыма. Требования российской стороны о признании аннексии Крыма и двух так называемых республик на Донбассе неприемлемы с точки зрения Украины и международного сообщества. Есть мнения, что о них можно договориться по разным формулам", – сказал Ибрагим Калын.

По словам представителя Турции, Зеленский готов начать переговоры без всяких условий. А вот Путин считает, что позиции для переговоров на уровне руководства еще не закрыты.

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