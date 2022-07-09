Мариуполь мстит! Оккупанты взорвались на мине в районе "Азовстали"

Не успели российские оккупанты взорваться на мине в районе ММК им. Ильича во временно оккупированном Мариуполе, как примерно в 12:30 сегодня, 9 июля, в городе произошел еще один взрыв.
Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Какая ситуация
"У оккупантов просто праздник минеров сегодня. Приблизительно в 12:30 еще один взрыв. На этот раз в районе "Азовстали". Одновременно на территории "Азовстали" возник пожар. Военными оцеплен район, начиная с района Амстора на Левобережном районе. По предварительной информации, горят остатки угля" , – написал он.
Кроме этого, он сообщил, что предварительно есть пострадавшие среди оккупантов:
"Ждем подтверждения. Но в любом случае новость можно назвать хорошей. Мариуполь мстит".
Ранее мы писали, что российские оккупанты не смогут начать отопительный сезон в захваченном Мариуполе. Местным жителям придется либо замерзать, либо уезжать.
Также в городе через оккупационные администрации начался очередной сбор личных данных жителей города для восстановления жилья, однако для этого нужно, чтобы состоялся "референдум".