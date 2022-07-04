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Мэр Славянска призвал жителей уезжать и назвал весомую причину для эвакуации

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 июля, 22:51
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За последние 10 дней Славянск стал настоящим прифронтовым городом, от обстрелов погибают люди
Вадим Лях призвал жителей Славянска покидать город
Вадим Лях призвал жителей Славянска покидать город / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях призвал жителей города эвакуироваться.

Как подчеркнул городской голова, у оккупантов после Лисичанска "следующей целью будет Славянск, Краматорск, Бахмут", пишет 24tv.ua.

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По его словам, за последние 10 дней Славянск стал прифронтовым городом – сейчас его обстреливают каждый день. В частности, 3 июля произошел самый сильный из вражеских обстрелов. В результате 19 человек были ранены, а 6 погибли, среди них – один ребенок.

Учитывая это, городской голова призывает жителей Славянска эвакуироваться, ведь сейчас это можно сделать безопасно. Он отметил, что эвакуации проходят каждый день, а количество желающих уехать увеличивается. К примеру, сегодня таких людей было 70, а завтра будут выезжать уже 200. Чтобы записаться, люди звонят по телефону на специальную горячую линию и выбирают самое удобное для себя направление.

Он отметил, что Славянск долгое время был определенным хабом – городом, через который проходили эвакуационные маршруты из других населенных пунктов. Мэр рассказал, что видел многих людей из Северодонецка, Лимана, Изюма, которые сначала наотрез отказывались от эвакуации, а когда "прилетало" рядом, появлялись на Славянском вокзале в шлепанцах и халатах, готовые ехать в любую точку страны.

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"Я понимаю, что, к сожалению, так будет и в Славянске. Это уже заметно, потому что увеличивается количество тех, кто хочет уехать, но увеличивается прежде всего потому, что увеличивается количество прилетов и гибнут люди", – пояснил Лях.

Также он заверил, что, несмотря на большие риски, эвакуацию проводили и будут проводить даже в таких экстремальных условиях.

РФ готовит Славянскую судьбу Мариуполя?

Город Славянск на Донбассе после захвата Северодонецка стал одной из главных целей для российских оккупантов. Войска РФ предпринимают попытки наступления на Славянском направлении и бьют из артиллерии по жилым кварталам города.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 26 июня в эфире национального телемарафона заявил, что оккупанты стягивают силы к Славянску, чтобы повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.

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По его словам, армия РФ накапливает живую силы, артиллерию и тяжелую технику. Противник хочет использовать для обстрелов города, кроме ракет и авиации, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

"Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в Мариуполе и Северодонецке, поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию", – сказал глава ОВА.

Кириленко добавил, что линия обороны вокруг Славянска построена таким образом, чтобы россияне не могли уничтожать город артиллерией, однако они готовятся именно к такому сценарию. Он подчеркнул, что город готов "стоять столько, сколько потребуется".

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