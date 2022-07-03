Минобороны опровергает взятие Лисичанска силами захватчика

Юрий Сак рассказал о ситуации

Советник министра обороны заявил, что ситуация в Лисичанске давно была очень напряженной. / Фото: Коллаж: Сегодня

Лисичанск не находится под "полным контролем" российских оккупантов, несмотря на заявления в России о том, что город взят.

Об этом советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил BBC.

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Детали

По словам Сака, ситуация в Лисичанске "уже довольно давно была очень напряженной", а российские захватчики "безостановочно атаковали город".

"Для украинцев ценность человеческой жизни является приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать с определенных территорий, чтобы в будущем отбить их", – сказал он.

Оккупанты закрепляются

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что российские захватчики закрепляются в районе Лисичанска и весь город в огне. Сейчас захватчики бросили туда все силы.

По его словам, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого периода админздания полностью уничтожены.

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Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что оккупанты на Донбассе отказались от идеи взять Лисичанск лобовым штурмом и пытаются устроить "котел" защитникам города.