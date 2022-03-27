Мы готовы на внеблоковый статус Украины – Зеленский

Украина готова пойти на нейтралитет в вопросе НАТО и безъядерный статус.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам.

"Четвертая история – гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, они из-за этого начали войну", – заявил Зеленский.