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На "Азовстале" у мирных жителей и раненых военных заканчивается вода – Денисова

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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22 апреля, 16:43
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Уполномоченная заявила, что действия России по уничтожению Мариуполя являются геноцидом украинского народа
Людмила Денисова заявила, что люди из бомбоубежища совсем не видят солнечного света.
Людмила Денисова заявила, что люди из бомбоубежища совсем не видят солнечного света. / Фото: РБК-Украина, Коллаж: Сегодня

Мариуполь в осаде уже 51 сутки. Армия России обстреливает и бомбит город, не допускает гуманитарную помощь, а также проводит принудительную депортацию жителей города в РФ.

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Что происходит

По ее словам, в укрытиях завода "Азовсталь" находятся около 1000 мирных жителей, среди которых пожилые люди, женщины, много детей, в т.ч. младенцев, и около 500 раненых военных.

"У них заканчивается питьевая вода, мало еды, люди из бомбоубежища совсем не видят солнечного света. Дети на грани истощения и нуждаются в всесторонней помощи. В интернете распространяется много фото и видео с доказательствами того, как мариупольцы пытаются выжить и сохранить самое ценное – жизнь своих детей. На этих видео женщины и дети рассказывают о сложной жизни под землей и заветной мечте – выйти из бомбоубежища", – написала Уполномоченная.

Кроме этого, Людмила Денисова заявила, что, несмотря на "договоренности", российские оккупанты не прекратили обстрелов и не дали возможности эвакуировать людей.

Также она отметила, что действия России по уничтожению Мариуполя и его жителей является геноцидом украинского народа.

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Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что президент Владимир Путин может привлечь Росгвардию и ФСБ для наступления в Мариуполе на завод "Азовсталь".

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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