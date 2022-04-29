На Донбассе украинские военные отбили 14 атак армии РФ

Военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 14 атак российских военных на Донецком и Луганском направлениях сегодня, 29 апреля.
Об этом сообщает ООС.
Украинские защитники уничтожили:
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- 11 танков;
- 7 артиллерийских систем;
- 27 единиц бронированной техники;
- 1 боевую бронированную машину;
- 14 автомобилей врага.
Также подразделения противовоздушной обороны на Донбассе сбили один самолет и семь беспилотных летательных аппаратов.
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!", – говорится в сообщении.
Когда наступит мир?
Сейчас украинцы постоянно думают, когда в Украине наступит мир, а оккупанты уйдут с нашей земли. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на этот вопрос одновременно есть и нет ответа.
"Очевидно, что каждый день – а особенно сегодня, когда начался третий месяц нашего сопротивления, – всех в Украине беспокоит вопрос о мире. О том, когда это все закончится. О том, когда и что может стать победой для Украины. На этот вопрос одновременно и есть, и нет простого ответа. Когда будет победа – ее почувствует каждый. Когда наступит мир – его увидит каждый. Но чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще больнее", — отметил президент.
Также он добавил, что Украина готова к миру еще со времен начала войны на Донбассе.
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"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."