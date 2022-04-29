На Донбассе украинские военные отбили 14 атак армии РФ

Украинские защитники продолжают сдерживать нашествие российской армии

Российские военные несут потери / Коллаж "Сегодня"

Военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 14 атак российских военных на Донецком и Луганском направлениях сегодня, 29 апреля.

Об этом сообщает ООС.

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Украинские защитники уничтожили:

11 танков;

7 артиллерийских систем;

27 единиц бронированной техники;

1 боевую бронированную машину;

14 автомобилей врага.

Также подразделения противовоздушной обороны на Донбассе сбили один самолет и семь беспилотных летательных аппаратов.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!", – говорится в сообщении.

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Когда наступит мир?

Сейчас украинцы постоянно думают, когда в Украине наступит мир, а оккупанты уйдут с нашей земли. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на этот вопрос одновременно есть и нет ответа.

"Очевидно, что каждый день – а особенно сегодня, когда начался третий месяц нашего сопротивления, – всех в Украине беспокоит вопрос о мире. О том, когда это все закончится. О том, когда и что может стать победой для Украины. На этот вопрос одновременно и есть, и нет простого ответа. Когда будет победа – ее почувствует каждый. Когда наступит мир – его увидит каждый. Но чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще больнее", — отметил президент.

Также он добавил, что Украина готова к миру еще со времен начала войны на Донбассе.

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