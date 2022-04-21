На Донбассе уничтожили отряд путинских наемников из Сирии и Ливии – Данилов

Наемники "совсем не ожидали" того, с чем им пришлось столкнуться в Украине, отметили в СНБО

Данилов рассказал о ликвидации в Луганской области иностранных наемников / Фото: Коллаж: Сегодня

В составе армии РФ против Украины воюют несколько сотен наемников из Сирии и Ливии. Небольшой отряд наемников недавно был уничтожен в Луганской области.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью радио НВ.

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"В последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы на фронте — так называемые наемники", – заявил он.

На вопрос, как он оценивает боевую способность наемников, Данилов ответил:

"Мне сложно говорить о боевой способности. У нас сегодня фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области… Сложно сказать, какие они воины. У нас другие климатические условия. И война, должно быть, другая. Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели".

Секретарь СНБО сообщил, что уничтоженный отряд наемников был небольшим – примерно 20-25 человек.

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"А сколько их бродит по территории Донецкой, Луганской областей, частично оккупированных с 2014 года, сказать сложно. Но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300-500. Они физически больше завезти не могут, потому что у них там тоже идет война, боевые действия", – отметил Данилов.

В Эфиопии сотни людей пришли вербоваться в армию РФ

В столице Эфиопии Аддис-Абебе возле посольства России была замечена очередь из сотен местных мужчин. По данным эфиопских СМИ, они пытались завербоваться и помочь армии РФ в ее вторжении в Украину.

Посольство РФ дало собственное объяснение длинной очереди: это "демонстрация солидарности и поддержки Российской Федерации".

При этом в посольстве подчеркнули, что, согласно Венской конвенции, вербовка наемников не входит в их полномочия.