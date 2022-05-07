На Донбассе ВСУ отбили восемь атак врага и уничтожили вражескую технику

В течение текущих суток, 6 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили восемь атак врага на Донецком и Луганском направлениях.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
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"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам", – говорится в сообщении.
В частности украинские защитники уничтожили три танка, восемь артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), семь единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной и один автомобиль врага.
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В Пентагоне назвали причины провала наступления РФ на Донбассе
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, почему продвижение российских войск на Донбассе и на юге Украины было неравномерным.
По его словам, в целом в Пентагоне не думают, что РФ решила свои проблемы с логистикой и поддержкой.
Кирби также отметил и ожесточенное украинское сопротивление.
Третья причина, по его словам, это погодные условия.
Кроме того, оккупанты до сих пор не преодолели проблемы лидерства и сплоченности подразделений.
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