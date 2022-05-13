Начальник ГУР объяснил, что Россия отправляет своих военных умирать за Змеиный

По словам Кирилла Буданова, территория острова важна как для украинских военных, так и для солдат РФ

Буданов рассказал про роль острова в войне России и Украины / Коллаж "Сегодня"

Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется. Все из-за того, что территория имеет стратегическое значение как для Украины, так и для России, ведь он позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины.

Об этом сообщает начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

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Остров позволяет:

контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины;

важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта;

теоретически это единственный регион, через который оккупанты могут попытаться высадить десант на территорию "Приднестровья".

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы будем бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – говорит начальник ГУР МО.

Зачем РФ нужен Херсон

У российского руководства есть две идеи, которые связанные с Херсоном.

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"Первая – это воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время во времена Российской империи. Это территория Крыма, Херсона, частично Николаевской области и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь", – говорит Буданов.

Также РФ планирует создать так называемый Небесный город.

"Вторая идея, которую редко можно услышать, однако она имеет место быть, это так называемый Небесный город. Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, Днепр и часть Донецкой области. Была такая концепция", – добавил Буданов.

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