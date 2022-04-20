Подоляк: Война закончится прямыми переговорами Зеленского и Путина

В Офисе президента рассчитывают на финальный этап войны в качестве переговоров президентов Украины и России. К этому уже активно готовятся. Более того, сейчас идет обсуждение документа мирного соглашения, предложенного украинской стороной.
Об этом рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк телеведущему каналу "Украина 24" в эфире проекта FREEDOM.
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Россия получила на рассмотрение вариант мирного соглашения, предложенный украинской стороной. Никаких других документов в переговорном процессе не фигурирует, уточнил Подоляк.
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"В Стамбуле украинская сторона передала формальное предложение, которое сейчас изучают в РФ. Далее идет обсуждение украинского документа, никаких других документов нет. Есть встречные предложения по этому документу, он единственный. Никаких новых вводных не было, идет рабочее обсуждение предложений, сделанных Украиной в Стамбуле", — объяснил советник ОП.
Также Михаил Подоляк высказал предположение, что война кончится переговорами Зеленского с Путиным. По его словам, такая встреча может произойти в любой момент, если на то будет воля президента Зеленского, который, ко всему, по убеждению Подоляка, является единственным источником достоверной информации. О сроках такой встречи пока говорить безосновательно, — их определит ход боевых действий на Донбассе.
"Что касается окончания войны, она кончится, вполне возможно, прямыми переговорами между президентом РФ и Украины. Мы надеемся, что позиции украинской стороны будут сильными, продуманными и юридически выверенными", — сказал Подоляк.
Он добавил, что сильная команда юристов, советников и консультантов уже работает в этом направлении.
Подоляк отметил, что на сегодняшний день нет ни одного лидера в Европе, который бы не понимал опасную природу российской власти. Особенно в долгосрочной перспективе. Это, по мнению Подоляка, дает повод для оптимизма.
"Европа будет единственной в оценке действий РФ. У нас не будет больше таких историй, как с госпожой Меркель. Которая до сих пор считает, что приняла верное решение, когда препятствовала в получении Украиной гарантий безопасности", — считает Подоляк.
Кроме того, Михаил Подоляк в очередной раз напомнил, что россияне пытаются показательно уничтожить не только Мариуполь, но и предприятие "Азовсталь". Он выразил непонимание такой тактики, ведь мир видит войну в онлайне.
"Для меня это загадка. Поэтому не понятно, на какую репутацию страна Россия потом рассчитывает, то есть, что они хотят получить в историческом разрезе. В учебниках истории их обязательно будут называть нацистским государством РФ", — настоял советник ОП.
Переговоры с агрессором
- Переговоры Украины и России о прекращении войны идут очень тяжело из-за того, что у РФ крайне неинтеллектуальная политическая и военная элита.
- В данный момент Россия придерживается традиционной тактики давления на переговоры между украинской и российской делегациями о прекращении войны.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди воспримут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война закончилась. Глава государства отметил, что нельзя упускать возможности дипломатического решения вопроса о мире. Но сложно договариваться с людьми, которые пытали украинский народ.
- Россияне в начале переговорного процесса составили список пунктов, которые Украина должна выполнить. Но впоследствии в Москве поняли, что никто выполнять их ультиматумы не будет.
- Арестович заявлял, что после скандала со зверствами российских оккупантов в Буче и Ирпене Россия, обвинив Украину в провокации, заявила об угрозе срыва переговоров. Однако именно Москва сегодня максимально заинтересована в том, чтобы переговоры состоялись. Учитывая невыигрышное положение российских войск на поле боя и постоянное санкционное давление на РФ, Кремль остро нуждается в заключении соглашения с Украиной.
- Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская убеждена, что ее страна должна участвовать в переговорах по восстановлению мира в Украине. Она отметила, что Беларусь должна быть участником переговорного процесса, потому что с ее территории запускают ракеты по Украине.