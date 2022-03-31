Ни о каком отводе войск оккупантов речь не идет – генсек НАТО объяснил действия РФ

Столтенберг вновь призвал Россию положить конец этой бессмысленной войне, вывести все свои войска и добросовестно вести переговоры

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия не отводит войска, как об этом было заявлено недавно, а только перемещает их, пытаясь перегруппировать и усилить наступление в районе Донбасса.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

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"Мы слышали недавние заявления о том, что Россия свернет военные действия вокруг Киева и на севере Украины. Но Россия неоднократно лгала о своих намерениях. Так что о России можно судить только по ее действиям, а не по ее словам. По данным нашей разведки, российские части не отходят, а перемещаются. Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса", – сказал Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции.

Он также сообщил, что одновременно с этим Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города.

"Так что можно ожидать дополнительных наступательных действий, приносящих еще больше страданий", – отметил генсек НАТО.

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Отвод войск