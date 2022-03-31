Ни о каком отводе войск оккупантов речь не идет – генсек НАТО объяснил действия РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия не отводит войска, как об этом было заявлено недавно, а только перемещает их, пытаясь перегруппировать и усилить наступление в районе Донбасса.
Об этом сообщает Интерфакс Украина.
"Мы слышали недавние заявления о том, что Россия свернет военные действия вокруг Киева и на севере Украины. Но Россия неоднократно лгала о своих намерениях. Так что о России можно судить только по ее действиям, а не по ее словам. По данным нашей разведки, российские части не отходят, а перемещаются. Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса", – сказал Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции.
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Он также сообщил, что одновременно с этим Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города.
"Так что можно ожидать дополнительных наступательных действий, приносящих еще больше страданий", – отметил генсек НАТО.
Отвод войск
- 29 марта оккупанты начали вывод своих отдельных подразделений. В направлении Броваров российские военные пытались удержать ранее занятые позиции и не проводили активных действий. Президент США Джо Байден заявил, что не видит действий того, что Россия отводит свои войска от Киевской и Черниговской областей. Он хочет увидеть, соблюдает ли РФ то, что предлагает.
- В Пентагоне также не верят в отвод войск, там считают, что российские войска передислоцируются.
- В Генштабе заявили также о перегруппировке врага на Слобожанском и Донецком направлениях. В то же время на Волынском направлении существенных изменений в составе и положении оккупантов не зафиксировано.