Новая химическая атака оккупантов: подорвали цистерну с азотной кислотой

Аналогичное ЧП по вине России произошло в начале недели

Российские оккупанты постоянно целят в опасные объекты / Коллаж "Сегодня"

В лучших своих традициях армия Российской Федерация устроила новую химическую атаку на территории Украины. Она во второй раз за последнее время обстреляла цистерны с азотной кислотой в Рубежном, в результате чего в воздух попали химические вещества.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Что известно

"Вновь химическая атака у Рубежного. Орки снова попала в цистерну с азотной кислотой. Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении – закройте двери и окна! Следите за направлением ветра. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, смоченные содовым раствором", – предупредил Гайдай.

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