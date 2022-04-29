Оккупанты готовятся к захвату Северодонецка и диверсиям в Беларуси – Генштаб

Россия возводит понтонный мост через Северский Донец и пугает жителей Приднестровья дронами ВСУ

Оккупанты продолжают бомбить все, а потом заходить на руины / Коллаж "Сегодня"

На 65-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению защитники Украины держат оборонные рубежи, продолжают уничтожать врага и продвигаться вглубь временно захваченной оккупантами территории, отбивая наши населенные пункты.

Об этом сообщается в новой сводке Генерального штаба ВСУ.

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Донбасс

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Безрезультатно противник пытается установить полный контроль над Рубежным и Попасной, готовится к продвижению на Северодонецк. Все это сопровождается артиллерийскими обстрелами наших войск.

На Северском направлении противник удерживает свои войска, пытаясь не допустить перемещение резервов ВСУ в Восточную операционную зону.

На Изюмском направлении противник действует силами подразделений из состава

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1-й танковой армии,

20-й армейской армии Западного военного округа,

35-й общевойсковой армии,

68 армейского корпуса Восточного военного округа

воздушно-десантных войск.

Враг проводит разведки и наносит удары по позициям ВСУ.

Для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

Беларусь

Существует вероятность того, что армия Россия начнет совершать демонстрационные действия или провокации в близлежащих к государственной границе Украины районах. В частности, есть возможность обстрелов подразделений Сил обороны и инфраструктуры в приграничных районах Беларуси.

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На данный момент сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам нашего государства с территории Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечалось проведение проверки готовности военной авиации и средств системы ПВО Беларуси.

Города-герои

На Слобожанском направлении вражеская группировка из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от Харькова. Здесь противник пытается развернуть дополнительные артиллерийские подразделения.



На видео: морские пехотинцы ВСУ продолжают уничтожать врага всеми способами – враг не досчитался двух БМП.

Российская армия продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредоточили на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". Замечена переброска дополнительных сил противника с Мариупольского на Кураховское направление.

Южное направление

На Южнобугском и Бессарабском направлениях противник пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Продолжает осуществлять перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций.

В некоторых районах противник развернул сборные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники.

Приднестровье

Здесь Российская Федерация занимается распространением информации через прокремлевские СМИ по поводу угрозы населению со стороны Украины. В частности, распускается дезинформация, что ВСУ при помощи беспилотников пытается нанести удар по складами боеприпасов на территории самопровозглашенной республики.

Обстановка