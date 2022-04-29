Оккупанты готовятся к захвату Северодонецка и диверсиям в Беларуси – Генштаб

На 65-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению защитники Украины держат оборонные рубежи, продолжают уничтожать врага и продвигаться вглубь временно захваченной оккупантами территории, отбивая наши населенные пункты.
Об этом сообщается в новой сводке Генерального штаба ВСУ.
Донбасс
На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Безрезультатно противник пытается установить полный контроль над Рубежным и Попасной, готовится к продвижению на Северодонецк. Все это сопровождается артиллерийскими обстрелами наших войск.
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На Северском направлении противник удерживает свои войска, пытаясь не допустить перемещение резервов ВСУ в Восточную операционную зону.
На Изюмском направлении противник действует силами подразделений из состава
- 1-й танковой армии,
- 20-й армейской армии Западного военного округа,
- 35-й общевойсковой армии,
- 68 армейского корпуса Восточного военного округа
- воздушно-десантных войск.
Враг проводит разведки и наносит удары по позициям ВСУ.
Для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.
Беларусь
Существует вероятность того, что армия Россия начнет совершать демонстрационные действия или провокации в близлежащих к государственной границе Украины районах. В частности, есть возможность обстрелов подразделений Сил обороны и инфраструктуры в приграничных районах Беларуси.
На данный момент сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам нашего государства с территории Беларуси.
На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечалось проведение проверки готовности военной авиации и средств системы ПВО Беларуси.
Города-герои
На Слобожанском направлении вражеская группировка из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от Харькова. Здесь противник пытается развернуть дополнительные артиллерийские подразделения.
На видео: морские пехотинцы ВСУ продолжают уничтожать врага всеми способами – враг не досчитался двух БМП.
Российская армия продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредоточили на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". Замечена переброска дополнительных сил противника с Мариупольского на Кураховское направление.
Южное направление
На Южнобугском и Бессарабском направлениях противник пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Продолжает осуществлять перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций.
В некоторых районах противник развернул сборные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники.
Приднестровье
Здесь Российская Федерация занимается распространением информации через прокремлевские СМИ по поводу угрозы населению со стороны Украины. В частности, распускается дезинформация, что ВСУ при помощи беспилотников пытается нанести удар по складами боеприпасов на территории самопровозглашенной республики.
Обстановка
- В Пентагоне считают, что на Донбассе российские войска начали продвижение к Славянску и Барановке в рамках своих планов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областях.
- Утром в пятницу, 29 апреля, в оккупированном Донецке в Кировском районе города загорелась нефтебаза. Причина пожара пока еще неизвестна.
- В захваченном Мариуполе легендарный полк "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил по подтвержденным данным – 1 157 живой силы противника, также еще 840 – по неподтвержденным данным.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."