Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-лиз для Украины ⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Оккупанты готовятся к захвату Северодонецка и диверсиям в Беларуси – Генштаб

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 апреля, 20:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россия возводит понтонный мост через Северский Донец и пугает жителей Приднестровья дронами ВСУ
Оккупанты продолжают бомбить все, а потом заходить на руины / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты продолжают бомбить все, а потом заходить на руины / Коллаж "Сегодня"

На 65-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению защитники Украины держат оборонные рубежи, продолжают уничтожать врага и продвигаться вглубь временно захваченной оккупантами территории, отбивая наши населенные пункты.

Об этом сообщается в новой сводке Генерального штаба ВСУ.

Реклама

Донбасс

На Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Безрезультатно противник пытается установить полный контроль над Рубежным и Попасной, готовится к продвижению на Северодонецк. Все это сопровождается артиллерийскими обстрелами наших войск.

На Северском направлении противник удерживает свои войска, пытаясь не допустить перемещение резервов ВСУ в Восточную операционную зону.

На Изюмском направлении противник действует силами подразделений из состава

Реклама
  • 1-й танковой армии,
  • 20-й армейской армии Западного военного округа,
  • 35-й общевойсковой армии,
  • 68 армейского корпуса Восточного военного округа
  • воздушно-десантных войск.

Враг проводит разведки и наносит удары по позициям ВСУ.

Для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

Беларусь

Существует вероятность того, что армия Россия начнет совершать демонстрационные действия или провокации в близлежащих к государственной границе Украины районах. В частности, есть возможность обстрелов подразделений Сил обороны и инфраструктуры в приграничных районах Беларуси.

Реклама

На данный момент сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам нашего государства с территории Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечалось проведение проверки готовности военной авиации и средств системы ПВО Беларуси.

Города-герои

На Слобожанском направлении вражеская группировка из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от Харькова. Здесь противник пытается развернуть дополнительные артиллерийские подразделения.

На видео: морские пехотинцы ВСУ продолжают уничтожать врага всеми способами – враг не досчитался двух БМП.

Российская армия продолжает наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредоточили на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". Замечена переброска дополнительных сил противника с Мариупольского на Кураховское направление.

Южное направление

На Южнобугском и Бессарабском направлениях противник пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Продолжает осуществлять перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций.

В некоторых районах противник развернул сборные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники.

Приднестровье

Здесь Российская Федерация занимается распространением информации через прокремлевские СМИ по поводу угрозы населению со стороны Украины. В частности, распускается дезинформация, что ВСУ при помощи беспилотников пытается нанести удар по складами боеприпасов на территории самопровозглашенной республики.

Обстановка

  • В Пентагоне считают, что на Донбассе российские войска начали продвижение к Славянску и Барановке в рамках своих планов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областях.
  • Утром в пятницу, 29 апреля, в оккупированном Донецке в Кировском районе города загорелась нефтебаза. Причина пожара пока еще неизвестна.
  • В захваченном Мариуполе легендарный полк "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил по подтвержденным данным – 1 157 живой силы противника, также еще 840 – по неподтвержденным данным.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 29 апреля
1
Личный состав 23 000
Личный состав
2
Самолеты 189
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 986
Танки
5
ББМ 2418
ББМ
6
Артиллерия 435
Артиллерия
7
Средства ПВО 73
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 229
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1695
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Сырский Александр Станиславович – генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий обороной Киева. За успешную оборону столицы, личное мужество и героизм был награжден сначала орденом Богдана Хмельницкого II степени, а затем - "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38612.3

Binance Coin (BNB)

395.31

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

100.42

Theta (THETA)

2.61

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
-
34,02
38,59
29,50
-
34,04
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.69

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
Стыд мужчинам-беглецам
Позитив

"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."

Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять