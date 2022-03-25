Оккупанты не добились поддержки на захваченных землях Украины – Подоляк

Советник руководителя ОП рассказал, что временно захваченные жители украинских городов выходят на массовые протесты

Подоляк рассказал, как украинцы сопротивляются захватчикам на оккупированных землях. Коллаж "Сегодня"

Войска оккупантов не добились поддержки населения на захваченных территориях и используют оружие, репрессии и угрозы.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк написал в Твиттер.

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"На захваченных и оккупированных территориях войскам рф не удается получить поддержку от населения, сформировать фейковые органы власти и записать пропагандистские ролики. Только репрессии, применение оружия, угрозы", – написал Подоляк.

По его словам, временно захваченные жители украинских городов выходят на массовые протесты. Он также добавил, что Херсон поражает.

Оккупанты стреляли по митингу в Новой Каховке

Жители временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области выходили на масштабный митинг против российских захватчиков.

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Чтобы разогнать митинг, российские оккупанты начали стрелять по митингующим, однако несмотря на это, люди не расходились.

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