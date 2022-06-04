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Оккупанты обстреляли из "Точки-У" четыре города на Донбассе – Генштаб ВСУ

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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4 июня, 20:20
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Враг также наносит авиационные удары
Оккупанты применили на Бахмутском направлении минометы и ствольную артиллерию.
Оккупанты применили на Бахмутском направлении минометы и ствольную артиллерию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация

Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась без изменений. Также на Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. Вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Стариково и Катериновка Сумской области и Каменская Слобода Черниговской области.

Кроме этого, на Слобожанском противник продолжает сосредоточивать резервы для попыток продолжения наступательных действий в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск. На Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения украинских военных. Идет систематическое огневое влияние на позиции наших войск.

"На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля за городом Северодонецк. Враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме этого, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар", – говорится в сообщении.

Также на Лиманском направлении враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки. На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка, а также нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 неподалеку от Горского, Яковлевки и Мирной Долины и самолетами Су-25 – по району населенного пункта Устиновка.

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При этом на Бахмутском направлении враг применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка, Покровское. Нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Берестового и Клинового.

"В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационные удары нанесены по населенному пункту Курахово", – указали в Генштабе.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг применял реактивные системы залпового огня по районам Гуляйполя, Орехово и Зеленого Гая. Авиационный удар самолетами Су-25 нанесен по населенному пункту Каменское.

В то же время на Южнобугском направлении обстановка без изменений. Кроме этого, оккупанты продолжают блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

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Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Николаева. Сегодня утром, 4 июня, в очередной раз пострадал Корабельный район, есть раненые и погибшие.

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