Оккупанты отвели от Киева технику, но сохраняют немалые силы – ВСУ

Есть опасения, что отведенные войска перебрасывают на Донбасс

Вражеские танки уехали, но куда - пока точно непонятно / Коллаж "Сегодня"

Минобороны Украины фиксирует частичное отведение российских войск от Киева. Одновременно наши Вооруженные силы проводят наступательные мероприятия и зачистки от оккупантов населенных пунктов в столичном регионе.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге 31 марта, передает телеканал Украина 24.

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Что известно

"За ночь насчитали около 700 единиц техники, отошедшей в сторону Иванкова, в сторону белорусской границы. Мы рассматриваем два варианта: либо это идет передислокация и перегруппировка, либо есть вероятность, что эти БТГ появятся на Донбассе", – рассказал Александр Грузевич.

У ВСУ нет иллюзий, что враг оставил свои намерения по захвату целиком Донецкой и Луганской области.

"Пропаганда России сейчас полномасштабно рассказывает о плановом отводе своих войск от Киева и Чернигова… Могу вам сказать, что часть сил враг пытается отводить, но в целом перестроил свои стратегические цели: пытается все силы бросить на восток, чтобы вывести свои войска на админграницы Донецкой и Луганской областей", – отметил военачальник.

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"В то же время остающиеся вокруг Киева силы довольно немаленькие. Бояться нечего, но вред они могут нанести", – резюмировал Грузевич.

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