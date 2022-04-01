Оккупанты полностью разрушили университет Каразина, его перенесут – МОН

Российские военные разбомбили учебное заведение в Харькове, в Минобразования решают, как перенести его в безопасное место

Военные РФ разрушили университет в Харькове / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов здания Харьковского национального университета имени Каразина полностью разрушены. Вуз перенесут в более безопасное место.

Об этом сообщил первый замминистра образования и науки Андрей Витренко во время телемарафона.

Реклама

"Университет имени Каразина полностью разрушен рашистскими захватчиками, их авиаударами", - сказал Витренко.

Он добавил, что университет переместят в более безопасное место. Сейчас ректор выполняет все рекомендации министерства по этому вопросу.

По словам Витренко, Харьковский биотехнологический университет перевели в Закарпатскую область, сейчас идет перевод Мариупольского государственного университета.

Реклама

"Мы перевозим те учебные заведения, которые изъявили такое желание, в более безопасные районы", - уточнил он.

Обстрел университета Каразина

25 марта в результате ракетного обстрела в Харькове было разрушено здание факультета экономики Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина.

Реклама

В здании практически ничего не уцелело. Выбиты окна, двери, разрушены учебные классы. Этот корпус уже непригоден для обучения.