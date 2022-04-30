Оккупанты ракетами повредили взлетно-посадочную полосу Одесского аэропорта

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в результате ракетной атаки по Одесской области повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.
Об этом отметил в Telegram Одесский городской совет.
Как сообщается, дальнейшее использование взлетно-посадочной полосы невозможно.
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"Помните, что распространение информации о боевых действиях подлежит согласованию с военным командованием и имеет временные ограничения", – говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. Жители города боятся выходить из бомбоубежищ из-за действий врага.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."