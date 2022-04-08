Оккупанты с моря нанесли ракетный удар по Одесской области

Обстрел повредил инфраструктуру области

По Одесской области выпустили ракеты/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области В результате этого пострадали объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Подробности

"Информация от Оперативного командования "Юг": В результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области. Подробности уточняются", — говорится в сообщении.

В Одесском горсовете напомнили о недопустимости публикаций фото и видео, разглашении обстоятельств и геолокации последствий боевых действий.

Обстрелы Днепропетровской области

Границы Днепропетровской области надежно защищены. Поэтому оккупанты бьют по гражданским людям и гражданским объектам с воздуха. Есть три обстрела территории Днепропетровской области в течение дня. Четыре человека погибли, а еще семь получили ранения.

"Оккупанты ударили по Синельниковскому и Криворожскому районам. Пока известно, что четыре человека погибли. Семь человек получили ранения. Двое граждан пропали без вести. Все жертвы – это люди, которых лодками через реку эвакуировали с оккупированной территории Херсонской области. Несколько групп успели перевезти", – сообщил председатель облсовета Николай Лукашук.

Затем оккупанты атаковали с воздуха и убили гражданских людей. Также в Кривом Роге ракета попала в жилищный сектор.

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"Один человек пострадал. Украина все равно победит. Благодарность всем защитникам, которые сдерживают врага и дают жесткий отпор", – добавил Лукашук.

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