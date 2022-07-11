Оккупанты "сменили" самое смертоносное для себя направление – Генштаб

ВСУ уничтожили уже около 37 400 российских захватчиков

Украинские военные уничтожили 1645 танков врага. / Фото: Генеральный штаб ВСУ

Украинские военные продолжают наносить удары по российским оккупантам. В частности, Вооруженные силы Украины уже уничтожили 3828 боевых бронированных машин противника.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 37 400 (+100) человек ликвидировано;

танков ‒ 1645 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 3828 (+5) ед.;

артиллерийских систем – 838 (+4) ед.;

РСЗО ‒ 247 (+0) ед.;

средств ПВО – 109 (+1) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед.;

вертолетов – 188 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0);

крылатых ракет – 155 (+0);

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2696 (+2) ед.;

специальной техники – 66 (+0).

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении. В то же время данные уточняются.

Потери оккупантов. / Фото: Генеральный штаб ВСУ

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Ранее в Институте изучения войны сообщили об угрожающих планах РФ на Бахмут. Также мы писали о том, что оккупанты позорно сбежали в направлении Марьинки.