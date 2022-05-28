Оккупанты ударили крылатыми ракетами по Кривому Рогу. Куда "прилетело"

Воздушная тревога почти по всей Украине

Вилкул просит не публиковать кадры последствий обстрела / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В городе виден столб дыма.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале глава военной администрации города Александр Вилкул.

Реклама

Позже глава облсовета Николай Лукашук сообщил, что в результате удара в городе масштабные разрушения. Однако подробности уточняются.

Воздушная тревога

Также сейчас практически на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Реклама

Сейчас воздушная тревога объявлена в Киеве, Днепре, Харькове, Ивано-Франковске, Кривом Роге.