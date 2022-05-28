Оккупанты ударили крылатыми ракетами по Кривому Рогу. Куда "прилетело"

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В городе виден столб дыма.
Об этом сообщил на своем телеграм-канале глава военной администрации города Александр Вилкул.
Позже глава облсовета Николай Лукашук сообщил, что в результате удара в городе масштабные разрушения. Однако подробности уточняются.
Воздушная тревога
Также сейчас практически на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Киеве, Днепре, Харькове, Ивано-Франковске, Кривом Роге.
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