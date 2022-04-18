Оккупанты ударили по Днепропетровской области, есть погибший

Обстрел зафиксирован в Криворожском районе

Россияне обстреляли Днепропетровскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение суток, 17 апреля, в Днепропетровской области зафиксирован один вражеский обстрел. В результате погиб один человек.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

Реклама

Обстрелы вели из Херсонской области по окрестностям Криворожского района.

"К сожалению, один человек погиб. Сейчас границы Днепропетровщины защищены. Вся инфраструктура работает. Держимся. Победа будет за нами", – написал Лукашук.

Оккупанты обстреливают восток Украины

Так, за прошедшие сутки, 17 апреля, в Донецкой области в результате обстрелов российскими войсками погибли два человека (в Марьинке и Новополье). Еще четверо получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте и Краматорске была оказана медицинская помощь двум гражданским, раненым на территории Луганщины. При этом точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Реклама

В Луганской области 17 апреля россияне обстреляли Золотое, где попали в многоэтажку: двое погибших, четверо ранены.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться. Он попросил украинцев более ответственно относиться к своей жизни и покинуть территорию, где ведутся бои.

Раньше мы писали: