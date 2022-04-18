В Луганской области людей призывают эвакуироваться, пока не поздно

Следующая неделя может быть тяжелой

Людей просят уехать из Луганской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей области эвакуироваться. Он попросил украинцев более ответственно относиться к своей жизни и покинуть территорию, где ведутся бои.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последней, когда у нас еще есть шанс вас спасти. Наступление. Как это случится? Наверное, по-фашистски, традиционно, с утра, когда вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота... Пустой эвакуационный автобус – это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других. Примите это решение. Эта неделя может многое решить", — отметил Гайдай.

Глава ОВА считает, что от местных жителей и их решения об эвакуации зависит, как быстро украинские защитники справятся с российскими оккупантами. Он также рассказал, что 17 апреля россияне обстреляли Золотое, где попали в многоэтажку: двое погибших, четверо ранены.

В воскресенье, 17 апреля, "гуманитарные коридоры" не согласовали, однако из Лисичанска и Северодонецка смогли вывезти 33 человека. 18 апреля намечена эвакуация.

Глава ОВА напомнил о новом кладбище в Северодонецке, которое ежедневно увеличивается и рассказал об украинцах в Лисичанске, которые отказываются эвакуироваться, несмотря на то, что в их двор прилетела "Точка-У".

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"Шок от нашего общения в Лисичанске. Двор, в который прилетела "Точка-У", увиденное трудно забыть. "Пересидим". Что пересидим? Ковровую бомбардировку? Дети могут справиться психологически с тем, что смогут увидеть? Это упрямство?", — сказал Гайдай.

Эвакуация украинцев

По состоянию на 18 апреля "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Они будут курсировать, в частности, с горячих точек Украины.

В понедельник железнодорожники будут вывозить людей, в частности из Харькова, Покровска, Днепра, Одессы, Запорожья. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

04:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.

11:30 — 229/230 Харьков-Пас. — Ужгород;

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;

22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород;

11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;

14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1.

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