Оккупанты ударили по Харьковской области, есть погибшие и раненые

Россияне стреляли из артиллерии по жилым домам населения

Российские оккупанты обстреляли гражданских жителей Харьковской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население в Харьковской области. В результате ударов 25 апреля погибли три человека и еще три получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Реклама

От обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и нескольких сел рядом. Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам.

"Как следствие – погибли три мирных жителя, один человек ранен. Из-за дневных обстрелов двое раненых гражданских и в Золочевском районе", – сообщил Синегубов.

Он заверил, что за очередные военные преступления оккупантов против мирного населения Харьковской области россияне обязательно будут наказаны.

Обстрелы на Пасху

В результате обстрелов Харькова и области на Пасху погибли два человека. Еще не менее 14 получили ранения.

Реклама

Так, в пасхальную ночь россияне нанесли удар по районам Алексеевки, Салтовки, Северной Салтовки в Харькове. Были ранены три человека.

Днем российские захватчики обстреливали Золочевский и Чугуевский районы. По предварительным данным, 11 раненых, в том числе 11-летний ребенок: Чугуев – 6, Малиновка – 5, Золочев – 1.

2 человека погибли – в Харькове и Чугуеве.

Реклама

Раньше мы писали: