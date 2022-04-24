Уничтожена треть жилых домов: Терехов озвучил последствия атаки на Харьков

Оккупанты мстят Харькову за сопротивление, считает мэр

Игорь Терехов рассказал, как оккупанты разрушают Харьков / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты не прекращают обстрелы Харькова с воздуха и земли, уничтожая его критическую инфраструктуру и жилой фонд. В городе разрушены почти треть жилых домов.

Об этом телеведущему Никите Михалеву в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Україна 24" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Терехов убежден, что оккупанты мстят Харькову за неповиновение и яростное сопротивление.

"Сегодня – два месяца с момента объявления Россией Украине войны. Одним из городов, куда оккупанты планировали зайти в первую очередь, был, конечно, Харьков", – сказал Терехов.

Городской голова напомнил, что удаленность Харькова от российско-украинской границы составляет всего 40 км, и два месяца кряду город страдает от обстрелов с воздуха и земли.

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"Враг лупит без разбора в жилые районы и дома, разрушая городскую инфраструктуру. На сегодня, вдумайтесь, разрушено 2195 домов харьковчан из восьми тысяч", – отчитался мэр.

Терехов назвал происходящее геноцидом против украинского народа и украинской нации, развязанным российским агрессором.

"Но город Харьков живет. Наши военные защищают его и частично даже переходят в контрнаступление", – подчеркнул харьковский городской голова.

По его словам, горожанам оказывают все необходимые для жизни услуги, включая подачу горячей и холодной воды, газа, электроэнергии и вывоз мусора.

"Харьков – чистый и ухоженный город, и он остается таким, несмотря на постоянные обстрелы наших врагов. С работниками МЧС нам постоянно приходится разбирать завалы, разрушения колоссальные", – добавил Терехов.

Харьковский городской голова заявил, что харьковчан – не сломить, а тактика врага, которая заключается в том, чтобы сеять хаос, не пройдет.

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"У врага ничего не получается и не получится. Мы сплоченные как никогда и нацелены только на одно: победа, победа, и еще раз победа!" – убежден мэр.

Россия фактически проиграла битву за Харьков – Синегубов

Российские оккупанты осознали, что фактически проиграли битву за Харьков и не смогут захватить город, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

На вопрос, почему для врага в Харьковской области является важным направление из Изюма на Славянск, Синегубов ответил: