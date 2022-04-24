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Уничтожена треть жилых домов: Терехов озвучил последствия атаки на Харьков

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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24 апреля, 22:50
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Оккупанты мстят Харькову за сопротивление, считает мэр
Игорь Терехов рассказал, как оккупанты разрушают Харьков
Игорь Терехов рассказал, как оккупанты разрушают Харьков / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты не прекращают обстрелы Харькова с воздуха и земли, уничтожая его критическую инфраструктуру и жилой фонд. В городе разрушены почти треть жилых домов.

Об этом телеведущему Никите Михалеву в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Україна 24" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Терехов убежден, что оккупанты мстят Харькову за неповиновение и яростное сопротивление.

"Сегодня – два месяца с момента объявления Россией Украине войны. Одним из городов, куда оккупанты планировали зайти в первую очередь, был, конечно, Харьков", – сказал Терехов.

Городской голова напомнил, что удаленность Харькова от российско-украинской границы составляет всего 40 км, и два месяца кряду город страдает от обстрелов с воздуха и земли.

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"Враг лупит без разбора в жилые районы и дома, разрушая городскую инфраструктуру. На сегодня, вдумайтесь, разрушено 2195 домов харьковчан из восьми тысяч", – отчитался мэр.

Терехов назвал происходящее геноцидом против украинского народа и украинской нации, развязанным российским агрессором.

"Но город Харьков живет. Наши военные защищают его и частично даже переходят в контрнаступление", – подчеркнул харьковский городской голова.

По его словам, горожанам оказывают все необходимые для жизни услуги, включая подачу горячей и холодной воды, газа, электроэнергии и вывоз мусора.

"Харьков – чистый и ухоженный город, и он остается таким, несмотря на постоянные обстрелы наших врагов. С работниками МЧС нам постоянно приходится разбирать завалы, разрушения колоссальные", – добавил Терехов.

Харьковский городской голова заявил, что харьковчан – не сломить, а тактика врага, которая заключается в том, чтобы сеять хаос, не пройдет.

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"У врага ничего не получается и не получится. Мы сплоченные как никогда и нацелены только на одно: победа, победа, и еще раз победа!" – убежден мэр.

Россия фактически проиграла битву за Харьков – Синегубов

Российские оккупанты осознали, что фактически проиграли битву за Харьков и не смогут захватить город, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

На вопрос, почему для врага в Харьковской области является важным направление из Изюма на Славянск, Синегубов ответил:

"Он понял, что битву за Харьков фактически уже проиграл. Ему будет крайне тяжело атаковать наши позиции Вооруженных сил, которые сейчас мы держим. У него остается одно направление – через Купянск, через Изюм, чтобы перенаправлять свои войска на Луганскую и Донецкую область, увеличивать свое военное присутствие в том направлении. Однако наши Вооруженные силы также там свои позиции держат, ведут ожесточенные бои, и враг там действительно ежедневно теряет большое количество живой силы, самолетов и бронированной техники".

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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