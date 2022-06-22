Оккупанты ударили по пляжу на Донбассе кассетными снарядами: ранены дети

В результате вражеского обстрела города Часов Яр есть погибший

Российские военные используют кассетные снаряды против мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области в результате обстрела оккупантами города Часов Яр погиб один человек, пострадали 11, в том числе 6 детей.

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Шестеро раненых детей – следствие вчерашнего обстрела Часового Яра. Россияне нанесли удар по пляжу на озере Золотая Рыбка, что в пределах города. По предварительной информации, использовали кассетные снаряды. Всего в результате обстрела погиб 1 человек, 11 получили ранения", – сообщил он.

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Оккупанты обстреляли школу в Авдеевке

В ночь на 22 июня оккупанты обстреляли школу №6 в Авдеевке снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом.

Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области захватчики разрушили около двух сотен школ.