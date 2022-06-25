Оккупанты ударили ракетами по Сарнам, есть жертвы и раненые (видео)

Разрушены объекты гражданской инфраструктуры

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль (слева), рассказал что оккупанты разбомбили СТО и мойку / Коллаж "Сегодня"

В результате ракетного удара армией России по Ровенской области, в городе Сарны есть погибшие и раненые. Трагические новости подтвердил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Украина 24".

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Что известно

В своем видеообращении Коваль сказал, что три человека погибли из-за удара оккупантов по Ровенской области, поскольку ракеты попали в СТО и мойку. Еще четверо людей с ранениями доставлены в больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Две ракеты попали в гражданские объекты инфраструктуры. Это СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. По предварительным данным, трое людей погибли. Четверо пострадавших находятся в больницах, двое из них в тяжелом состоянии. Под завалами еще могут быть люди, поэтому работы продолжаются. На месте ГСЧС и представители всех силовых структур", – сообщил Виталий Коваль.

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