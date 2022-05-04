Оккупанты в Запорожской области шьют форму ВСУ и переодеваются в нее

В области предупреждают о возможных провокациях со стороны военных РФ

Военный РФ (слева) и украинский военный. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Токмак, что в Запорожской области оккупанты начали массовый пошив и переодевание своих военнослужащих в форму Вооруженных Сил Украины.

Об этом предупреждает пресс-служба оперативного командования "Юг".

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"Вчера в городе Токмак, в Запорожье оккупанты начали массовый пошив и переодевание своих военнослужащих в форму Вооруженных сил Украины. Не исключено осуществление провокативных действий такими "ряжеными" подразделениями с целью компрометирования украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения", – говорится в сообщении.

Тактика не новая

Как сообщает ZN.UA, во время Второй мировой войны, ближе к ее завершению, в 1945 году войска СССР совершали многочисленные нападения на крыивки Украинской Повстанческой Армии. Тогда забирали амуницию, продовольствие. А форму убитых повстанцев использовали как психологическое оружие – "энкаведистов" переодевали и под таким прикрытием, в том числе и с целью дискредитации, тогдашние оккупанты ходили, убивая людей или забирая у них необходимое для нужд фронта.

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