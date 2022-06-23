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Оккупанты захватили два населенных пункта на Северодонецком направлении – Генштаб

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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23 июня, 07:31
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Начались 120-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению
Оккупанты РФ. Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты РФ. Фото: коллаж: "Сегодня"

На Волынском и Полесском направлениях в период 22 июня – 1 июля 2022 года в Гомельской области, вблизи государственной границы с Украиной, будет продолжаться мобилизационное обучение вооруженных сил Республики Беларусь. В ходе него планируется отработать вопрос призыва военнообязанных запаса.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В рамках мероприятий боевой подготовки также проводятся учения с подразделениями сил специальных операций Беларуси с привлечением инструкторов вооруженных сил Российской Федерации. Основное внимание уделяется ведению диверсионно-разведывательной деятельности.

На Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг содержит до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск. Совершенствует оборонные позиции в районе населенного пункта Теткино Курской области. Агрессор продолжает обстрелы подразделений Сил обороны в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на недопущении выхода Сил обороны в тыл действующей на Славянском направлении группировки оккупационных войск. Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.

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На Славянском направлении группировка агрессора основные усилия сосредотачивает на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне украинских войск. Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В целях усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил до двух танковых подразделений. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над городом Северодонецк, ведении наступательных действий с целью оцепления украинских войск в районе города Лисичанск и блокировании основных логистических путей.

На Северодонецком направлении противник захватил населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка. Ведёт штурмовые действия с целью установления контроля за населенным пунктом Сиротино. Осуществляет подготовительные меры по форсированию реки Сиверский Донец.

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На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Волчеяровка. Пытаются захватить высоты в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск. Для усиления группировки на указанном направлении в район населенного пункта Новотошковское враг перебросил до одной батальонной тактической группы из состава Центрального военного округа.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Осуществляет обстрелы с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их перебрасывания на другие направления.

На Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Осуществляют инженерное оборудование позиций.

На Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения. В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области.

На Криворожском направлении агрессор осуществляет инженерное усовершенствование позиций.

Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и разведке. Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" (суммарный залп – до 40 ракет).

Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Украинские защитники наносят потери российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.

Ранее мы сообщали, что ВСУ мощно ударили по оккупантам на востоке.

Также напомним, Маляр объяснила, почему усилились обстрелы Харькова.

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Позывной "Зверь"... Михаил Завирюхин – сын легендарного разведчика-героя Игоря Завирюхина, именем которого названа улица в Броварах. С первых дней вторжения пошел добровольцем в ВСУ. Погиб под Северодонецком, выполняя боевое задание.

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