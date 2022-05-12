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Оккупанты ударили из артиллерии по Днепропетровской области, есть погибший

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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12 мая, 18:54
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Обстрел совершили запрещенными кассетными боеприпасами
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область.
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты ударили из артиллерии по Днепропетровской области. При обстрелах использовали запрещенные кассетные боеприпасы. В результате один человек погиб, есть раненые.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области

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По данным следствия, 12 мая 2022 года оккупанты в очередной раз обстреляли из артиллерии запрещенными кассетными боеприпасами село Большая Костромка.

В результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые.

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Фото: прокуратура

Днепропетровская областная прокуратура открыла уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Кроме того, 11 мая 2022 года оккупанты совершили артобстрел окрестностей села Украинка Криворожского района. На месте происшествия обнаружены неразорванные ракеты с боеприпасами, работает взрывотехническая служба.

Украинские правоохранители отмечают, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Россия ударила по нефтезаводу в Полтавской области

Оккупанты обстреляли Полтавскую область. Россия снова ударила по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Кроме того, нанесли удар по Полтавскому району.

По его словам, обстрелы произошли в нескольких районах области.

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышно было в Полтавском районе. Детали впоследствии. Не оставляем укрытия!" – написал Лунин.

Впоследствии Лунин уточнил, что по Кременчугу ударили от 8 до 12 российских ракет – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Местные жители сообщали, что в городе исчез свет.

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