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"Окончательно уничтожил репутацию России за два месяца". Подоляк жестко потроллил Лаврова

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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27 апреля, 00:47
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Глава МИД России на полном серьезе говорит, что Украина сама на себя напала и убивает своих детей
Михаил Подоляк заявил, что Сергей Лавров окончательно уничтожил репутацию России.
Михаил Подоляк заявил, что Сергей Лавров окончательно уничтожил репутацию России. / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодняшний день Украина имеет безумную поддержку, чего не скажешь о России. В частности, это происходит из-за абсурдных заявлений министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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Подоляк резко раскритиковал заявления Лаврова, не имеющие причинно-следственной связи.

"Есть у них такой господин Лавров, который постоянно делает заявления и он на полном серьезе говорит: мы пришли в другую страну, там убиваем детей, людей, но мы считаем, что эта страна сама на себя напала, поэтому мы наверняка можем использовать и ядерное оружие. Ну есть логика у этого господина, она довольно странная. Но, к сожалению, мир долго считал, что россияне имеют интеллект. Но мы видим по этим персонажам, что интеллекта... Они не могут причинно-следственные связи устанавливать, они не понимают насколько это абсурдно звучит", – сказал советник главы ОП.

По размышлениям россиян, объясняет Подоляк, Украина напала сама на себя, когда перед этим активно тратила средства на инфраструктуру, страна была открыта, люди имели возможность путешествовать. И по какой-то больной логике Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие.

"Ну вы понимаете абсурдность этого господина? Как с ним можно в жизни общаться, то есть что можно с ним обсуждать, какой у него есть интеллект. И так же все остальные господины, которые из Российской Федерации. Между тем нужно понимать, что если они про это постоянно говорят, так что безусловно такие планы абсолютно возможны", – убежден Подоляк.

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Россию осуждают все цивилизованные страны

Советник главы Офиса президента считает, что ключевой проблемой России является то, что у них нет анализа. Они не анализируют риски и последствия своих действий, мыслят лишь на шаг вперед. Полагают, что нападение на другую страну не повлечет последствий:

"Несмотря на то, что шестьдесят два дня у них, мягко говоря, не очень успешная война в Украине, тем не менее, они продолжают говорить, что они могут что-то сделать и не получить за это ответа. Так вот, не будет такого. Уже понятно, что Российская Федерация будет гораздо больше терять, чем что-либо получать. Заявления наших партнеров четко говорят, что будет не только зеркальный ответ, а будет более жесткий ответ".

Российская Федерация преуспела только в одном, говорит советник, в проведении дерусификации мира. Сегодня нет ни одной цивилизованной страны, которая воспринимала бы Россию хоть с какой-то судьбой позитива.

"То есть синоним слова "зло" является слово "россиянин". Вот очень мощная и очень эффективная компания. Я скажу, что "менеджеры" этой компании, "операционные директора", которых там сняли в Российской Федерации, я бы все же какую-то премию им заплатил за это. Потому что за два месяца практически уничтожить репутацию страны, уничтожить в глобальном смысле это не удавалось никому", – сказал Подоляк.

Он шутит, что даже общая пропагандистская компания Украины и США не дала бы такого эффекта. Потому это уникальная история.

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"То есть эти господа, включая Лаврова, феноменальные люди. И я бы им всем какую-то премию придумал бы за дерусификацию в историческом разрезе и выплатил бы эту премию. Это было бы все-таки очень эффектно и очень правильно".

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