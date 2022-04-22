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Лавров в ступоре. Что происходит с переговорами Украины и России

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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22 апреля, 20:47
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Очередной раунд онлайн-переговоров состоялся 21 и 22 апреля
Сергей Лавров заявил о проблемах в переговорах о мире в Украине.
Сергей Лавров заявил о проблемах в переговорах о мире в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина и Россия провели очередной раунд переговоров по онлайн-связи. Переговоры длились 21 и 22 апреля. В результате министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что они "застопорились".

Об этом сообщает "Украинская правда", "Настоящее время" и "Интерфакс".

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Позиция украинской стороны

Глава переговорной группы Давид Арахамия в комментарии УП подтвердил даты переговоров – 21 и 22 апреля. В то же время, украинский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности сказал, что Украина выдвинула российским переговорщикам ультиматум. По его словам, Киев заявил о недопустимости проведения "референдума" в оккупированной Херсонской области и что это "поставит точку в переговорах".

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Reuters

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В то же время еще один участник переговорного процесса Михаил Подоляк объяснил в комментарии "Настоящему времени", что переговоры в онлайн-формате ведет рабочая подгруппа. Она изучает юридические формулировки, необходимые для того, чтобы подписать "договор о выходе из войны в мир".

"С точки зрения интенсивности сегодня в офлайн-формате вообще нет пока переговоров, есть только онлайн-разговоры юридических консультантов. Что касается заявлений Российской Федерации, особенно тех сторон, которые не являются членами переговорной группы, то я бы еще раз рекомендовал меньше слушать эти заявления, потому что они имеют цель оказать давление на публичное пространство, на медийное пространство, нежели имеют отношение к тому или иному процессу", – заявил Подоляк.

Позиция российской стороны

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: Reuters

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Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в том, что переговоры затягиваются.

"Мы вели переговоры. Сейчас они застопорились, потому что пять дней назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их на тот момент полученных комментариев – остается без ответа", – сказал министр.

Он также заявил, что президент Владимир Зеленский утверждает, что не получает предложения российской стороны по переговорам.

В то же время Лавров сообщил, что Украина "согласилась быть нейтральной, внеблоковой и безъядерной страной при предоставлении гарантий безопасности международным сообществом".

"А о том, как Украина относится к этим возможностям, мне очень странно слышать ежедневно заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, что им эти переговоры не надо, что они смирились со своей судьбой", – добавил глава МИД РФ.

Лавров также утверждает, что Россия не ведет переговоры с Украиной о гарантиях безопасности и не влияет на перечень стран, которые Киев видит своими гарантами безопасности.

Кроме того, на вопрос журналиста относительно заявления Зеленского о том, что уничтожение российскими военными защитников Мариуполя поставит точку в переговорах, Лавров сказал, что "Россия не потерпит ультиматумов".

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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