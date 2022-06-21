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Осталось совсем немного. ВСУ уверенно движутся в сторону Мелитополя и Херсона

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 июня, 12:04
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Иван Федоров надеется, что нашим защитникам хватит сил для того, чтобы деоккупировать захваченные территории
Иван Федоров рассказал об успехах украинских защитников. Фото: коллаж "Сегодня"
Иван Федоров рассказал об успехах украинских защитников. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что появилась официальная информация о том, что за последние 2,5 недели от линии фронта до линии Запорожья в сторону Мелитополя ВСУ продвинулись более чем на 10 км. Такая же ситуация в направлении Херсона.

Об этом Федоров рассказал в национальном телемарафоне.

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"Есть официальная информация о том, что за последние 2,5 недели от линии фронта до линии Запорожья в сторону Мелитополя ВСУ продвинулись больше чем на 10 км. И такая самая ситуация у наших ВСУ, которые продвигаются в сторону Херсона", – сказал он.

По словам мэра, он надеется, что ВСУ хватит сил для того, чтобы деоккупировать как Херсон, так и Мелитополь, и другие захваченные города.

Кроме того, Федоров рассказал, что в Мелитополе есть район авиагородок, на территории которого заметили сирийцев, которые одеты в российскую форму и служат там. По его словам, это видят своими глазами местные жители. Оккупанты много пьют, безобразно себя ведут и люди прячутся, так как боятся их.

"Российские военнослужащие по-разному обращаются с местным населением. Но мы знаем, что они употребляют много алкоголя, довольно непристойно ведут себя в послеобеденное время. Поэтому люди пытаются от них скрываться. Они почти не выходят из своих квартир, когда видят российского военного", – добавил городской голова.

ВСУ в 15-18 км от Херсона – Арестович

Вооруженные Силы Украины находятся в 15-18 километрах от Херсона. Однако это не значит, что наши защитники освободят город уже в ближайшее время. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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Арестович отметил, что наши военные уже очень близко к Чернобаевке и Херсону, однако активных действий там сейчас нет.

"Там пауза, ведь стороны начали очень быстро выдыхаться. Сейчас два-три дня наступили и пауза. Замучены и те, и другие", — говорит советник ОП.

По словам Арестовича, сейчас на Херсонском направлении пауза, однако "проактивная – в нашу пользу". Он подтвердил, что ВСУ уже в 15-18 километрах от Херсона, а сам город наши защитники рассматривают в бинокли и прицелы.

"Однако нужно понимать, что радоваться заранее тоже не надо. Потому что война – это такое дело, что 18 километров можно полгода идти. Так что посмотрим", – сказал Арестович.

Также он добавил, что на востоке наступают россияне, а на юге – ВСУ.

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Ранее мы рассказывали, что в Мелитополе местные коллаборанты, которые дорвались к власти, заявили о необходимости введения смертной казни. В эфире пропагандистского российского ТВ это было преподнесено как инициатива жителей.

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