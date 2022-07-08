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От "жеста доброй воли" до "распада России". Резников назвал три сценарии завершения войны

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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8 июля, 18:43
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По словам главы Минобороны Украины, Кремль проигрывает в любом из них
Резников заявил, что Путин проиграет войну в любом случае.
Резников заявил, что Путин проиграет войну в любом случае. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Алексей Резников озвучил возможные сценарии завершения войны с Россией. По его словам, Украина не сможет соревноваться с оккупантами по принципу "мясорубка на мясорубку", который применяет в войне армия РФ.

Об этом Резников сказал во время выступления на конференции Forbes.

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Три сценария завершения войны

  • Первый сценарий, по словам Резникова, можно описать как "очередная серия жестов доброй воли россиян, как было, когда они бежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный". При таком развитии событий Украина сначала выйдет на границы 24 февраля, далее, вероятно, начнутся переговоры о статусе оккупированных районов Донбасса и Крыма при содействии партнеров Украины, уточнил министр.
  • Второй вариант – постепенная борьба и удары по самым болезненным местам российской армии с помощью современного оружия. "Мы не можем воевать с ними по принципу "мясорубка на мясорубку". К тому же наши партнеры не смогли бы нас поддержать при таких обстоятельствах", – отметил Резников.
  • Третий сценарий – "парад суверенитетов" в России и распад страны. "Это самый длинный сценарий, но мы точно увидим его при нашей жизни", – считает министр.

Также он отметил, что для формирования гарантий безопасности Украине следует двигаться по принципу создания новых оборонных альянсов.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что активные боевые действия могут закончиться уже к концу этого года. Помощь партнеров очень поможет в том, если вовремя поступит украинским военным.

Сайт "Сегодня" писал, что советник главы ОП Алексей Арестович дал новый прогноз по окончании войны в Украине. Советник главы ОП предположил, что Украина "разберется с этой проблемой" через 2,5 года.

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