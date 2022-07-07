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Украина может выиграть войну до конца года: главные заявления властей за 7 июля

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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7 июля, 14:01
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Победой в войне станет выход Украины на госграницы начала 2014 года
Украина может завершить войну победой. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина может завершить войну победой. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине идет 134-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупантам не удалось полностью захватить Луганскую область, мир усиливает санкции против России, а Украина надеется победить врага до конца текущего года.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 7 июля.

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Президент Украины подвел итоги 133-го дня войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны в ночь на 7 июля и сообщил, что армия международного преступника Владимира Путина совершила циничный и варварский обстрел харьковского педагогического университета. При этом ВСУ продолжают наступать на Херсонщине и в Запорожской области.

"Сегодня в Харькове российским ракетным ударом был разрушен педагогический университет – главный корпус, лектории, университетский музей, научная библиотека. Это точность до 100% характеризует российское вторжение. Если давать определение тому, что такое варварство, этот удар подходит больше всего. Только враг цивилизованности и человечности может делать такие вещи – быть ракетами по университету, педагогическому университету", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что западная артиллерия заработала очень мощно.

"То оружие, которое мы получили от наших партнеров. Его точность действительно такая, как необходимо. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по составам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии. Потери оккупантов с каждой неделей будут только расти, как и усложненность им поставок. Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинская", – пообещал Зеленский.

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Цель Украины – антироссийская санкционная удавка

Санкции против России усиливаются. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Уже 55% плана действий группы Макфола-Ермака выполнено. Под санкциями оказался импорт российского золота, G7 планирует ограничить российскую нефть, а отключение российских банков от SWIFT продолжается. Газовое эмбарго – следующий шаг. Антироссийская санкционная удавка – вот наша цель", – написал Ермак.

Андрей Ермак: "Антироссийская санкционная удавка – вот наша цель"
Андрей Ермак: "Антироссийская санкционная удавка – вот наша цель" / Фото: Офис Президента Украины

Украина может выиграть войну до конца года

Украина может выиграть войну против России до конца 2022 года. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии для "Апостроф TV".

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"Нам бы очень хотелось, чтобы это произошло, но для этого должны быть определенные факторы. Если количество и качество оружия, которое дают нам партнеры, если откроется ленд-лиз и другие возможности для поддержки нашей страны, то такую ​​задачу можно выполнить. Если этого не будет, мы понимаем, что будет очень сложно, но мы будем продолжать борьбу за независимость", – отметил глава СНБО.

Данилов также подчеркнул, что победой в войне станет выход Украины на госграницы начала 2014 года.

Алексей Данилов: "Украина может выиграть войну до конца года"
Алексей Данилов: "Украина может выиграть войну до конца года" / Фото: Офис Президента Украины

Оккупантам не удалось полностью захватить Луганскую область

Российские войска пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области и преодолеть сопротивление наших бойцов, но не все у них получается. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ 7 июля.

"На Славянском направлении противник пытается вести штурмовые действия. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь. Противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещает подразделения", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 36 650 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 36 650 солдат и 1602 танка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 650 (+150) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1602 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3797 (+8) ед.;
  • артиллерийских систем – 815 (+3) ед.;
  • РСЗО ‒ 247 (+0) ед.;
  • средств ПВО ‒ 107 (+0) ед.;
  • самолетов – 217 (+0) ед.;
  • вертолетов – 187 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3);
  • крылатых ракет ‒ 155 (+2);
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2665 (+17) ед.;
  • специальной техники – 66 (+1).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Ранее Американский институт исследования войны заявил о том, что российские оккупанты в значительной степени инициировали оперативную паузу в Украине.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о новой тактике оккупантов в Украине.

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Данные на 09:00 7 июля
1
Личный состав 36650
Личный состав
2
Танки 1602
Танки
3
ББМ 3797
ББМ
4
Артиллерия 815
Артиллерия
5
Средства ПВО 107
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 667
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2665
Транспорт
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