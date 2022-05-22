Партизаны взорвали в Энергодаре "мэра" от оккупантов вместе с охранником

При взрыве в Энергодаре ранен так называемый "мэр города" Андрей Шевчик и его охранники. Информацию подтвердил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Имеем точное подтверждение того, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники", – сообщил Орлов.

В данный момент они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести.

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▫️При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал, из чего можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно.

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