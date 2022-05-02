Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Пещерный антисемитизм: в Украине и Израиле осудили сравнение Лавровым Зеленского с Гитлером

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 мая, 14:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Израиль ждет извинений от Лаврова и вызывает российского посла в МИД
Украина и Израиль возмущены высказываниями Лаврова. Фото: коллаж "Сегодня"
Украина и Израиль возмущены высказываниями Лаврова. Фото: коллаж "Сегодня"

Антисемитские высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который упомянул о еврейских корняхпрезидента Украины Владимира Зеленского и заявил, что "у Гитлера тоже была еврейская кровь", вызвали резонанс в международном обществе. Украинские политики осудили "пещерный антисемитизм" России, а израильский МИД вызвал посла РФ для извинений.

Возмущение политиков вызвало интервью Сергей Лаврова итальянской телекомпании Mediaset.

Реклама

"Он (Зеленский. – Ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это совершенно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", – заявил российский министр журналистам.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал заявление Лаврова "пещерным антисемитизмом".

Реклама

"Сначала россияне ударили ракетами по территории, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр. Теперь глава МИД РФ Лавров сравнил Владимира Зеленского с Гитлером, который убил 6 миллионов евреев. Ибо, по мнению Лаврова, "ожесточенные антисемиты, как правило, евреи". Этот пещерный антисемитизм, который прикрывает теории заговора, на которых всегда строится диктаторский режим. Выскажу полную солидарность с еврейским народом. Такая нескрываемая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должна остаться без ответа", – написал Ермак в своем Twitter.

Советник Ермака Михаил Подоляк добавил, что резонансное заявление Лаврова является очередным свидетельством того, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.

Реклама

"Откровенные антисемитские заявления Лаврова, обвинение евреев во Второй мировой войне и Холокосте – еще одно свидетельство, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии", – написал он в своем Twitter.

Подоляк заявил, что "пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев".

Советник главы Офиса Зеленского также добавил, что Россия неадекватно оценивает мир и свое место в нем, обвиняет еврейский народ в провоцировании войны, пересматривает мировую историю в пользу нацизма и права на убийство, а также расширяет военный арсенал, не гнушаясь технологиями терроризма и геноцида.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Лавров не мог не скрывать глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Он также добавил, что "гнусные высказывания Лаврова оскорбительны для президента Зеленского", Украины и Израиля.

"В более широком смысле они демонстрируют, что сегодняшняя Россия полна ненависти к другим народам", – написал он в соцсети.

В связи с высказыванием Лаврова Министерство иностранных дел Израиля вызвало для разъяснительного разговора и извинений российского посла.

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой", пишет Haaretz.

"Сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя. Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа", – подчеркнул он.

Слова главы российского МИД осудили и другие израильские политики и общественные организации, в том числе председатель мемориала Холокоста "Яд ва-Шем" Дани Даян. Он сказал, что Лавров превратил "жертв в преступников, выдвинув совершенно ложное утверждение о том, что Гитлер был еврейского происхождения".

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых шокирующих высказываниях и непристойных поступках главы МИД РФ Сергея Лаврова и других представителей Кремля.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 2 мая
1
Личный состав 23 800
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1048
Танки
5
ББМ 2519
ББМ
6
Артиллерия 459
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 152
РСЗО
9
БПЛА 271
БПЛА
10
Корабли/катера 8
Корабли/катера
11
Транспорт 1824
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38550.97

Binance Coin (BNB)

385.63

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

98.64

Theta (THETA)

2.27

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.85

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять