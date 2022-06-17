Почти у цели. Украинским военным до Херсона осталось 15-18 км — Арестович

Советник главы Офиса президента заявил, что нашим военным удалось подойти к Посад-Покровскому и Мирному

ВСУ подошли к Херсону на 15-18 км, заявил Арестович. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ почтивпритык подошли к Херсону.

Об этом он сообщил в эфире Фейгин LIVE.

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"На Херсонском направлении мы активно движемся. Так же, как и на Изюмском (Харьковская область. — ред.) И у нас замелькали фотографии, на которых уже виден Херсон", — заявил Арестович.

На просьбу Фейгина уточнить, как близко ВСУ подошли к городу, советник главы ОПУ сказал, что это 15-18 км. С холмов уже видно.

Советник главы Офиса президента заявил, что нашим военным удалось подойти к Посад-Покровскому и Мирному. В Генштабе говорили, что сегодня по этим населенным пунктам лупили оккупанты, а это значит, что там уже стоят ВСУ.

ВСУ продвинулись к Херсону и вынудили оккупантов занять оборонительные позиции

Украинские контратаки 14 июня вынудили российские войска на Южном направлении занять оборонительные позиции. ВСУ продвинулись и оказались в пределах 18 км от оккупированного Херсона. В то же время точные позиции украинских военных пока не подтверждены. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

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По данным военных аналитиков, ВСУ оказывают значительное давление на российские силы, чтобы усилить свои оборонительные рубежи на юге. Оккупанты минируют берег реки Ингулец, вероятно, в ответ на украинские контратаки в районе Давидова Брода на северо-западе Херсона и в направлении Николаева и Кривого Рога с оккупированных границ в Херсоне.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Генштабе заявили об успехах ВСУ и огромных потерях оккупантов. Кроме того, мы писали, что украинские защитники уничтожили штаб оккупантов под Харьковом.