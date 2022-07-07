Подоляк эмоционально прокомментировал отставку Джонсона (видео)

Советник руководителя ОП поблагодарил Бориса Джонсона за поддержку нашей страны

Борис Джонсон объявил об своей отставке. / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отставку Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании. В частности, он поблагодарил чиновника за то, что понимает "угрозу российского монстра".

Об этом Михаил Подоляк заявил на своей странице в Twitter.

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"На передовой поддержки"

"Быть лидером – это называть российское зло злом и брать ответственность в наиболее кризисные времена. Быть лидером – это первым приехать в Киев, несмотря на ракетные обстрелы. Спасибо Борису Джонсону за то, что понимает угрозу российского монстра и всегда на передовой поддержки Украины", – написал он.

Ранее Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.