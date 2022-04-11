Подоляк назвал два условия для "неплохого диалога" на встрече Зеленского с Путиным

Советник главы Офиса президента уверяет, что встречу желательно провести после того, как ВСУ покажут всю картинку недееспособности российской армии

Михаил Подоляк о переговорах Зеленского и Путина / Коллаж "Сегодня"

Есть уникальная возможность получить переговорыпрезидента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Однако встречу нужно очень тщательно подготовить.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в интервью телеведущему Тиграну Мартиросяну на Youtube-канале "Украина 24".

Реклама

Очень хорошо, если будет встреча президентов, но желательно, чтобы она состоялась после того, как мы уже покажем всю картинку недееспособности российской армии. Также все документы должны быть подготовлены, правильно подготовлены в рамках переговорного процесса. Когда будут две эти составляющие, а также президент, который абсолютно точно понимает оппонента, понимает, где и как он должен вести диалог, то мы получим неплохой диалог для Украины. Это моя точка зрения", – говорит Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента уверен, что помощники Владимира Путина предоставляют ему ложную картину насчет войны Украины с Россией.

"Украина, если бы они объективно смотрели, одна из самых конкурентно сильных и стабильных стран для восточной Европы. Мы прозрачная страна, мы открыты, у нас всегда были открыты границы. Почему мы до сих пор не в альянсах, не в европейских союзах. Все боялись РФ открыто. Они нам это и говорили: "Мы боимся". Поэтому мы были как бы с ними, но возле них. На самом деле мы всегда были уже интегрированы в концепцию свободы, в концепцию либерального мира, в котором живет Европа сегодня в отличии от России. А Россия всегда была интегрирована в свою любимую византийскую концепцию. Конечно, тяжело будет европейскому президенту говорить с византийским президентом", – добавил Михаил Подоляк.

Зеленский пообещал восстановить все границы Украины

Вся линия государственной границы Украины будет восстановлена. Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП в Telegram-канале.

Реклама

"Придет время, и будет восстановлена ​​вся линия государственной границы Украины. И чтобы это произошло быстрее, мы должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие против Украины, против наших людей, против нашей свободы. Зло будет наказано", – сказал он.

Читайте также: