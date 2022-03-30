Подоляк о переговорах с Россией: Роль Абрамовича одна из ключевых

Российский олигарх помогает в логистической коммуникации сторон

Михаил Подоляк, Роман Абрамович / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российский олигарх Роман Абрамович сыграл важную роль в переговорах между Украиной и РФ – об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

"Что касается Романа Абрамовича, это практически официальная информация, что он является посредником, который занимается обеспечением переговорной логистики между группами, которые достаточно прохладно, мягко говоря, относятся одна к другой — у нас же война. И для того, чтобы сам переговорный процесс был более мобильным, более конструктивным и так далее, — именно над этим работает Роман Абрамович", — объяснил он.

Реклама

По словам Подоляка, без Абрамовича сторонам было бы сложнее договориться о встрече.

"Он довольно эффективно над этим работает — вы же видите, что у нас переговоры идут, постоянно ив онлайн-формате, и в очном формате. Поэтому я считаю, что его роль — одна из ключевых. Если бы не было такого посредника, намного сложнее нам бы было устанавливать коммуникацию", — рассказал советник главы ОП.

Переговоры Украины и России