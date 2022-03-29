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Подоляк рассказал, каких гарантий безопасности требует Украина

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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29 марта, 16:34
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Советник главы ОП подвел итоги встречи с российской делегацией в Стамбуле
Подоляк прокомментировал переговоры в Стамбуле
Подоляк прокомментировал переговоры в Стамбуле / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

О чем договорились делегации Украины и России на переговорах в Стамбуле, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Кратко. Договор гарантий безопасности с усиленным аналогом 5 статьи НАТО. Страны-гаранты с сильнейшими армиями (США, Великобритания, Турция, Франция, Германия и др.), которые юридически активно участвуют в защите Украины от любых агрессий. Имплементация через референдум и парламенты стран-гарантов", — написал он.

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Переговоры Украины с РФ в Стамбуле

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главные требования к РФ на переговорах в Турции:

  • Программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.
  • Сейчас ни по одному пункту стороны не договорились.
  • Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.
  • Если Россия будет снова говорить на языке ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что Украина будет настаивать на международных гарантиях безопасности.

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Украинская делегация озвучила принципиальные позиции, о которых не раз говорил президент Владимир Зеленский.

В Минобороны России уже заявили, что по итогам переговоров кардинально сокращают ведение боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях.

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Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

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