Украина готова обсуждать с Россией оккупацию Крыма 15 лет

Подоляк рассказал, как Украина предлагает решать вопрос аннексированного полуострова

Подоляк озвучил предложение Украины по Крыму и Севастополю / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина предлагает России зафиксировать в договоре, что вопрос статуса аннексированного Крыма будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах. Об этом сообщил на брифинге после переговоров сторон в Стамбуле советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Что касается таких вопросов, как Крым, это тоже отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать предложение Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя в отдельности", — сказал он.

Украина предлагает отдельным пунктом российской стороне, что в течение этого времени, пока будут продолжаться переговоры, стороны не будут использовать военные или вооруженные силы для решения вопроса Крыма, отметил Подоляк.

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Переговоры Украины с РФ в Стамбуле

Переговоры украинской и российской делегаций прошли в Турции 29 марта, они длились около трех часов.

Как рассказал Михаил Подоляк, Украина настаивает на гарантиях безопасности с усиленным аналогом 5 статьи НАТО. Страны-гаранты с сильнейшими армиями (США, Великобритания, Турция, Франция, Германия и другие) должны будут юридически активно участвовать в защите Украины от любых агрессий.

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В Минобороны России уже заявили, что по итогам переговоров кардинально сокращают ведение боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях.

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