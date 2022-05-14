Подоляк о спасении защитников "Азовстали": мы предлагаем любые формулы

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию со спасением защитников "Азовстали", оценил угрозы Кремля в связи с расширением НАТО и объяснил, что даст признание России спонсором терроризма.
В эфире проекта FREEDOM на Youtube-канале "Україна 24" Подоляк, в частности, заверил, что Украина "крайне активно занимается тем, чтобы забрать всех своих людей" из Мариуполя.
"Мы хотим всех своих забрать и предлагаем любые формулы. Над этим работает большая группа людей... Турция – важный посредник в этом деле. Они активно пытаются помочь нам эвакуировать людей и предлагают те или иные формулы, в том числе так называемой экстракции, когда третья страна будет участвовать в этом непосредственно и забирать на свою территорию людей", – сказал он.
По словам Подоляка, президент Владимир Зеленский приветствует любой способ эвакуации украинских граждан.
"Другой вопрос – принятие решения для Российской Федерации. К сожалению, РФ не до конца понимает важность таких гуманистических шагов с точки зрения сохранения хотя бы части своей репутации", – отметил он.
О чем еще говорил Подоляк
Советник главы ОПУ настаивает на необходимости юридическогопризнания России спонсором терроризма. По его словам, в результате Россия окажется изолированной от мировой финансовой системы и не сможет продавать свою продукцию, прежде всего – энергоносители.
Подоляк также заявил о необходимостигарантий безопасности для Украины:
"Для Украины выгодно только то, что будет гарантировать безопасность. Я хочу, чтобы мы понимали, кто будет стоять с Украиной рядом – в том или ином виде".
Советник главы ОПУ прокомментировалугрозы Кремля Западу в связи с намерениями Финляндии и Швеции вступить в НАТО:
"России осталось развязать еще войну с финами и шведами, денацифицировать Польшу – они, наверное, могут еще в 4-х странах воевать... Россия начала ядеркой угрожать. Это как "папа-боксер" – пугалка. Нужно с иронией относится".
Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине